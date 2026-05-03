ボートレース若松の「スポーツニッポン杯ＧＷ特選競走」は３日、予選３日目が行われた。上原健次郎（３０＝福岡）は８Ｒ、３コースからまくり差して今節３勝目を挙げた。「塩田選手もいいエンジンだし、悪くないと思う。直線寄りでメチャクチャ出ていく感じではないが、全体的に余裕がある。３日目に関しては出足系は重い感じがしたが着が取れているのでいいと思う」と６号機にまずまずの感触を得る。２０２６年後期は５・５