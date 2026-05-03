「種類ごとにカバンに入れています」TWICEの日本人メンバーで構成されたユニット・MISAMOのMOMOが、イベントでSANAからカバンの中身を暴露され、お菓子好きな一面を照れながら明かした。MISAMO・MOMO○「一瞬で一袋食べました」MOMO、即完食してしまった差し入れを告白MOMOは1日、都内で行われた「RIM loves MISAMO Ambassador & Pop-up Launch Event」にSANA、MINAとともに登場。「RIM」はアイウェアブランド・JINSの姉妹ブラ