木の実を味わう焼き菓子ブランドCOCORISから、初夏にぴったりの期間限定フレーバー『サンドクッキーソルティレモン』が2026年5月1日（金）より登場します。爽やかなレモンの酸味に、雪塩のまろやかな塩味を重ねた上品な味わいは、これからの季節にぴったり。東京駅で人気を集める定番土産の新たな魅力として、見逃せない一品です♡ 5年ぶりの新味が登場 サンドクッキーソルティレモン 価格：6