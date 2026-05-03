女優の有村架純（33）が3日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にゲスト出演。2013年のNHK朝ドラ「あまちゃん」出演の理由を明かした。有村は、小泉今日子演じる主人公の母親・春子の若い頃を演じて人気となったが、当初は「ヒロインのオーディションを受けさせてもらって」いたと語った。だが「その時にはヒロインという夢はかなわなかったんですけど、プロデューサーの方が、笑ったときのアゴのラインが小泉さ