女優の高畑充希（34）が3日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にVTR出演。今年1月28日に岡田将生（36）との間に第1子を出産したが、翌日に会いに来てくれた親友の人気女優を明かした。この日のゲストは女優の有村架純（33）。高畑とは同じ関西出身で、2014年の共演以来、お互いの家に泊まりに行く姉妹のような関係と紹介された。高畑は、有村について「付き合い長いんですけど、年々明るくなっているような気が