■陸上第8回世界リレー2026第2日（日本時間3日、ボツワナ・ハボローネ）来年9月に行われる世界陸上北京大会の出場権をかけたリレー最強国決定戦“世界リレー”、日本の男子4×400mリレーが敗者復活戦で組1位で9大会連続の世界陸上北京大会2027の出場を決めた。混合4×400mリレーは上位2チームにわずか0.07秒届かず組3位、この大会での世界陸上出場権獲得とは行かなかった。前日2日の予選では中島佑気ジョセフ（富士通）の好走