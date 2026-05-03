予備校講師でタレントの林修（60）が3日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（後10・15）に出演。「勝手に同期と思っている」人気女優を明かした。この日のゲストは女優の有村架純（33）。有村は2013年のNHK朝ドラ「あまちゃん」で、小泉今日子演じる主人公の母親・春子の若い頃を演じて人気に。有村自身も「忙しくさせていただいたのは、あまちゃんは大きかったと思います」と語った。その年の「新語・流行語大賞」には、同ドラ