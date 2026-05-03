最新のJNNの世論調査で、高市内閣の支持率が、先月の調査から2.7ポイント上昇して74.2%でした。一方、「支持しない」と答えた人は、先月から0.6ポイント上昇して24.3%でした。各党の支持率は以下の通り。自民33.9%（1.6↓）維新4.0%（0.3↑）国民3.4%（1.3↓）中道3.0%（0.3↓）立憲1.2%（1.1↓）参政2.3%（0.6↓）公明2.3%（0.7↑）みらい2.3%（0.8↑）共産2.3%（0.1↑）れいわ0.8%（0.3↓）