言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、衣服の構造を語る上で欠かせない部位、子どもの遊び、そして外出時の大きな楽しみという、3つの言葉を選びました。日常の何気ない会話や動作を思い浮かべながら、共通の2文字を導き出しましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□りあわ□□み□□らびヒント：衣服の首の後ろ側に当たる部分。紙を使った遊び