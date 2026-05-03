占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年5月4日〜5月10日の運勢を西洋占星術で占います。みずがめ座に下弦の月がかかって、運気は集約されていきます。多様性の時代にふさわしく、それぞれの正義、理想の元に収まっていくでしょう。全体を見たら、バラバラだとしても、個々の落としどころにハマっていくため、ほどよい調和を見せていくはず。時代は、試行錯誤。やってみて、ダメならば別を試すつもりで気