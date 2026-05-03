「團菊祭五月大歌舞伎」が3日、東京・歌舞伎座で初日を迎えた。團菊祭は近代歌舞伎の礎を築いた名優、9代目市川團十郎と5代目尾上菊五郎をたたえる吉例興行。今年は、3代目尾上辰之助（20）の襲名披露が行われ,華やかに開幕した。夜の部の最後は、市川團十郎（48）、8代目尾上菊五郎（48）がそろった、歌舞伎十八番の「助六由縁江戸桜（すけろくゆかりのえどざくら）」。江戸の吉原仲之町を舞台に、團十郎はいい男、伊達男の代名詞