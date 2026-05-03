サッカーのスコットランド・プレミアリーグで３日、セルティックの日本代表ＦＷ前田大然が敵地のハイバーニアン戦で今季リーグ１０点目を決めた。前半４３分、右からのグラウンダーのクロスを右足で合わせてネットを揺らし、一度はオフサイドの判定となったが、ＶＡＲチェックの末にゴールに。２ゴールをマークした前節に続くリーグ２戦連発となり、５月１５日のＷ杯日本代表メンバー発表を前にギアを上げている。チームは前