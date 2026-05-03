飯塚オートの普通開催は初日を終えた。2Rで新人の浦真知子（23＝飯塚）がデビュー初勝利をマークした。1枠から降雨の中の湿走路を味方につけ、6周回を逃げ切った。今年1月15日デビュー。22戦目でうれしいチェッカーフラッグとなり、雨の中をウイニングランした。浦は「練習からグリップを閉めるのが早かったので、レースは滑ったけど開けて回りました。晴れもコースが小さくなるので、回転を落とさないように走りたいで