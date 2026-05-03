◇セ・リーグDeNA12−2ヤクルト（2026年5月3日神宮）DeNAはヤクルトを12ー2で下し、連敗を2で止めた。打線が22安打12得点と爆発。開幕から7戦7敗を喫していたヤクルトから初勝利を挙げた。宮崎敏郎内野手（37）は2号ソロを含む5安打3打点と活躍。大量リードの9回には石田健大投手（33）が約2年ぶりに復帰登板を果たした。大勝にも相川監督は「まずは（石田）裕太郎がしっかりピッチングをしてくれたので、攻撃陣もこうい