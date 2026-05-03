【北京＝吉永亜希子】香港紙・星島日報は３日、米軍の大型輸送機「Ｃ１７」が中国・北京の空港に着陸したと報じた。同紙は米大統領専用車「ビースト（野獣）」や護衛車両を運搬した可能性を指摘。今月中旬に見込まれるトランプ米大統領の訪中に向けた準備が進められているものと見られる。報道によると、同機は１日、北京首都国際空港に着陸し、翌２日に同空港を離れた。同機は米国大統領の外国訪問に合わせ、事前に警備や通信