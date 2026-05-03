[5.3 オランダ・エールディビジ第32節](Fortuna Sittard Stadion)※21:30開始<出場メンバー>[シッタート]先発GK 31 M. BranderhorstDF 8 J. DahlhausDF 21 N. KasanwirjoDF 28 ジャスティン・ハブナーDF 44 イヴァン マルケスMF 6 S. van OtteleMF 18 ディミトリス・リムニオスMF 23 P. BrittijnMF 52 モハメド・イハッタレンMF 70 L. DuijvestijnFW 9 カイ・シーアハウス控えGK 1 L. KoopmansGK 25 N. MartensDF 43 A. BahM