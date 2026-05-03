水瀬いのりが、13枚目のシングル『Summer Challenger』を7月22日にリリースする。 （関連：水瀬いのりが咲かせた夢のつぼみ――笑顔も涙もすべてを抱きしめて未来へ！『Travel Record』ツアーを振り返る） 本情報は、本日5月3日に行われた文化放送『水瀬いのり MELODY FLAG』放送500回記念の放送直前YouTube生放送内で発表されたもの。また、CDおよびライブのビジュアルが沖縄で撮影されたことも明