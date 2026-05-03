お笑いタレント・有吉弘行（51）が3日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。「六星占術」の創始者として有名だった細木数子さんの番組に出演した際のエピソードを明かす場面があった。Netflixの作品「地獄に堕ちるわよ」から細木さんの話題になると、有吉は「大勢が集められて、指名されて説教されるって番組があったんですよ」と振り返る。そこでひな壇に座っていた有吉だったが、大の占