大ヒット映画「国宝」の監督を務めた李相日氏（５２）が３日、都内で初期監督作でオリジナル脚本の映画「スクラップ・ヘブン」のリバイバル上映会舞台あいさつに登壇した。２１年の時を経て上映が実現。国宝では日本アカデミー賞最優秀監督賞を受賞したが「スクラップ−」はメジャーデビュー２作目の作品で、この後の２００６年の「フラガール」で初の最優秀監督賞を受賞。「この作品の後に『フラガール』で、いい弾みになって