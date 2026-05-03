▲水瀬いのり 13th Single「Summer Challenger」ティザーフォト水瀬いのりが、13枚目のシングル「Summer Challenger」を2026年7月22日（水）に発売すること、さらに自身初の野外ライブのタイトルが＜Inori Minase OPEN AIR LIVE 2026 Summer Challenger＞に決定したことを発表した。本情報は、5月3日（日）に実施された文化放送『水瀬いのり MELODY FLAG』放送500回記念の放送直前YouTube生放送内で解禁。CDおよびライブのビジュア