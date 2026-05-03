【サマルカンド共同】日中韓と東南アジア諸国連合（ASEAN）の財務相らの共同声明は「金融市場の過度な変動や無秩序な動きへの注視を続け、国内事情に沿って適切に対応する」と強調した。為替介入が念頭にあるとみられる。