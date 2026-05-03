2026年4月11日に終了したコインオークション、第127回入札誌「銀座」で二千円札が26万7950円で落札されました。実に額面の約130倍、なぜこのような高額で落札されたのでしょうか。【実際の画像】26万円に大化けした「二千円札」を見る二千円札が26万円に2024年に新紙幣が発行されてから、旧紙幣の流通量が徐々に減少しています。いずれすべて新紙幣に置き換わる可能性もあります。その移行期だからこそ、注目したいのが旧紙幣です