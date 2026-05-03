歌手やタレントとして活動するあのさんは5月2日、自身のInstagramを更新。横浜国際映画祭での衣装姿を披露しました。【写真】あの、圧巻スタイルのモノトーンコーデレッドカーペット上で圧巻スタイルを披露！あのさんは「本日第4回 横浜国際映画祭『外道の歌 SEASON2』チームとして、窪塚洋介さんと池内博之さんと共に 舞台挨拶&レッドカーペットに登壇させていただきました」とつづり、8枚の写真を投稿。白いノースリーブトッ