ボートレース住之江の「２０２６ラピートカップ」が３日、開幕した。渋川夏（２２＝大阪）は１Ｒでイン逃げ、後半は８Ｒ２枠から２着と上々の船出。「普通くらいはありますね」と感触はまずまずだ。２０２６年後期適用勝率は５・０３とＡ２級には届かなかったが、勝率は初の５点台をマーク。「もっとやれると思う。スローにも慣れて、スタートの質も上げていきたい。インで確実に勝ったり、取りこぼしも少なくしていく」と現