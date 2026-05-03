私（イシダルミ）は40代の主婦です。夫（タツヤ、40代）と小6の長女（ミチカ）、小4の次女（マコ）との4人暮らしです。私は夫婦仲も次女との関係もいいのですが、長女は絶賛反抗期で私の言うことを聞きません。私が「夕食だ」と呼んでも長女は無視するし、私が「（おかずを）自分で温めなさい」と言うと、長女は「虐待だ」と怒り出しました。しかも学校で担任（ヤギ、40代女性）に「虐待された」と話したそうです。でも担任は長女