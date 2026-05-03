明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★☆☆☆周囲のバックアップが得られる日です。気軽に応援をお願いしてみるとよいでしょう。ただ、感情をストレートに出しすぎるのは考えものです。B型の運勢……★★★★★全てがあなたに味方する日。特に対人運は抜群です。少し苦手だな、と思っていた人に話しかけたら、意外にノリがあって、すぐに仲良しにな