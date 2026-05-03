◆米大リーグツインズ４―１１ブルージェイズ（２日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２日（日本時間３日）、敵地・ツインズ戦に「４番・三塁」でフル出場し、２試合連続の本塁打となる８号ソロを放った。２戦３発となるアーチは中堅へ飛距離４５３フィート（約１３８メートル）の特大弾だった。１点を追う８回無死一、二塁では同点の中前適時打を放ち、チームの逆