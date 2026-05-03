覚えておくと便利！「わかめ」の副菜 ストックしてあると助かる、わかめ。スープや酢の物にするのが定番ですが、ほかにもおいしいアレンジがたくさん。そこで今回は、簡単に作れる5つの副菜をご紹介します。 ペロリと食べられる中華和えシャキシャキ中華サラダツナポンあえでさっぱりと香ばしい！ごまあえ炒め物にしてもおいしい5分でOK！簡単副菜で食卓に彩りをプラス 今回は、乾燥わかめで作れるレシピをセレクトしました。乾