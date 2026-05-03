◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト２―１２ＤｅＮＡ（３日・神宮）ヤクルトは投手陣が被安打２２で１２失点と崩壊し、開幕から続いていたＤｅＮＡ戦の連勝が７でストップした。投手陣も先発のナッシュ・ウォルターズ投手が６回途中９安打３失点と流れを呼び込めなかった。打線も序盤から得点圏に走者を置いたが、好機であと１本が出ず主導権を握れなかった。池山隆寛監督は「ウォルターズはあそこ（３回２死三塁のピンチ）で２ア