なんか…いろいろ大丈夫でしょうか。不本意な同居を受け入れ、憧れだった結婚式、指輪、新婚旅行はぜ〜んぶなし。残念ながら、妹さんの嫌な予感は的中していくのです…!!>>【まんが】結婚なんてするんじゃなかった(ウーマンエキサイト編集部)