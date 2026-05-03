「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）ＪＲＡは３日、春の古馬マイル女王決定戦の登録馬を発表した。昨年の桜花賞＆秋華賞を制した２冠牝馬のエンブロイダリー、オークスを制したカムニャックの４歳２騎が主力を形成。一昨年に２冠を制したチェルヴィニアや、重賞３勝のクイーンズウォークら５歳勢も引けを取らない。さらに東京コースと好相性のラヴァンダ、昨秋のＧ１で好走したパラディレーヌ、勢いが魅力のニシノティ