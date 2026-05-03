「京都新聞杯・Ｇ２」（９日、京都）世代屈指のハイレベル戦となった共同通信杯で２着に追い込んだベレシート。３着のロブチェンが次戦で皐月賞を制覇、勝ち馬リアライズシリウスが同２着。この馬もＧ１級の能力を秘めているのは間違いない。母はＧ１・４勝の名牝クロノジェネシス。クラシック路線に乗らないといけない好素材だ。重賞初Ｖを飾り、大舞台への道を自らで切り開く。きさらぎ賞２着から重賞初Ｖを狙うエムズビギ