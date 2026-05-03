働くのも専業主婦になるのも、それぞれの家庭の自由なのにいぃぃ…。なんでそんなによその家庭のことが気になるのか。共働きじゃない家庭に対する偏見もすごいですし。しかもこのママ友、専業主婦ならなにを頼んでもいいと思っているようで…!?>>【まんが】私を見下すママ友(ウーマンエキサイト編集部)