「エプソムＣ・Ｇ３」（９日、東京）今季は中山金杯Ｖ、中山記念２着と充実一途のカラマティアノス。昨年の共同通信杯２着後は、皐月賞１０着、ダービー１２着と振るわず、秋も結果が出なかったが、４歳を迎えて本来の姿を取り戻した。１週前追い切りは美浦Ｗの併せ馬で併入。動きは軽快だった。重賞タイトルを積み上げ、飛躍のシーズンとする構えだ。重賞連勝を狙うトロヴァトーレ。前走の東京新聞杯は中団やや後方から直線