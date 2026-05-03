セリエA 25/26の第35節 ボローニャとカリアリの試合が、5月3日19:30にレナート・ダッラーラにて行われた。 ボローニャはイェンス・オドゴーア（FW）、ベンジャミン・ドミンゲス（FW）、シモン・ゾーム（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するカリアリはマイケル・フォロルンショ（MF）、セバスティアーノ・エスポジト（FW）、アダム・オベルト（DF）