エールディヴィジ 25/26の第32節 フォレンダムとヘーレンフェインの試合が、5月3日19:15にクラス・スタディオンにて行われた。 フォレンダムはヘンク・フェールマン（FW）、アンソニー・デスコット（FW）、オザン・キョクチュ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘーレンフェインはディラン・ベンテ（FW）、ルカ・オイエン（FW）、リンゴ・メールフェ