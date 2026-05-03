【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Little Glee Monsterの新曲「一輪」のMVが、5月3日22時に公開された。 ■総勢33名が出演し、人間讃歌とも呼べる「一輪」のMVを形に Little Glee Monsterの新曲「一輪」は、大きな愛をテーマに、人とぶつかりあうこと、人と向き合うこと、ひとりで生きているだけでは気づけないことなど、Little Glee Monsterの歌で照らす人間愛のカタチを表現した、人間賛歌とも呼べる楽曲とな