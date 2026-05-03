台湾のネット調査サイト「DailyView網路温度計」が日本旅行で行くべき10カ所をランキング形式で紹介した。台湾の海外旅行市場で日本は長年、高い人気を維持しているが、日本を何度も訪れたくなる理由の一つとされているのが「歴史文化に対する丹念な保存」だ。今回のランキングは日本の世界遺産に関するネット上の中国語による話題量を整理したもので、対象期間は4月15日までの1年間。6〜10位は「古都奈良の文化財」「知床」「琉球