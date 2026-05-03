平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」は3日目を終えた。11Rは真杉匠（27＝栃木）が隙のない仕掛け。鈴木玄人には差されたがラインで決める2着。「みんなが動いたところで隙があると思っていた。乗っている感じは1走目の方が良かった。修正します」さすがの安定感。徐々に調子が上がってきた。