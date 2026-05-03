モーニング娘。’26の公式インスタグラムが3日に更新され、弓桁朱琴（17）の衝撃“新ビジュアル”を公開した。28日にブログで、ものもらいが完治せず、現在行われている春ツアーは「しばらくの公演は眼帯を付けて出演」することを伝えていた弓桁。その後のブログで眼帯姿も見せていた。2日はレギュラーを務めるMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演。共演する明石家さんまとの楽屋での写真を公開し、「さ