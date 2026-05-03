世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、12ラウンドの死闘の末、3-0の判定勝ちを収めた。一夜明けた3日、井上はSNSで中谷にメッセージを送った。その内容にファンが感動している。中谷は3日の午前9時ごろ、自身のSNSで「昨晩も沢山の応援ありがとうございました！そして井上選手