NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」でゆかりの地が全国各所で人気を集めている。 【写真】「豊臣兄弟！」で宮部継潤を演じるドンペイ 大河ドラマ館は行列待ちの施設も出るほどの盛況ぶりだ。そんな中、大河ファンやお城ファンの間では、密かに人気を集めている穴場がある。宮部城や虎御前山城だ。4月26日放送回で羽柴秀吉と秀長、蜂須賀小六、竹中半兵衛の4人が、浅井長政の小谷城を攻めるにあたり、地図を囲み頭を悩ませた場面がS