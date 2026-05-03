女優でグラビアアイドルの小森香乃(17)が2日、自身のインスタグラムを更新し、真剣を使っての藁切り姿を公開した。 【写真】決定的瞬間藁が見事にスパット切断された！剣先が見えないほどのスピード 「初めての藁切り」とコメントして掲載したのは、練習スタジオとみられる屋内で、真剣を手に筒状に巻かれた藁に向き合う姿。刀を真上に振り上げて斜めに振り下ろすと、藁の束がきれいにスパッと切れた。 3度繰り返