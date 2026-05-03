女優の畑芽育の最新ショットにファンが沸いている。３日に自身のＳＮＳを更新した畑は、インスタグラムに絵文字のみで写真を７枚投稿。金髪ロングの新ヘアスタイルでメガネをかけた姿や抹茶を堪能する様子を公開した。この投稿にファンからは「芽育ちゃんパツ金びっくり役作りですか？」「いつもと雰囲気がまた違ってこの芽育ちゃんもよい」「新しいビジュアルでびっくりした」「まさか金髪姿見れるなんて！！！」「明るめ