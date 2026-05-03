【ブンデスリーガ】バイエルン 2−2 ハイデンハイム（日本時間5月2日／アリアンツ・アレーナ）【映像】衝撃の“107キロフリーキック”炸裂の瞬間バイエルンに所属するドイツ代表MFレオン・ゴレツカが、衝撃の直接FK弾を挙げた。107キロのストレートボールで神コースを撃ち抜いた一撃にファンが震撼している。すでにブンデスリーガ連覇を達成しているバイエルンは、日本時間5月2日に行われた第32節で最下位のハイデンハイムと対戦。