◇セ・リーグDeNA12―2ヤクルト（2026年5月3日神宮）DeNA先発・石田裕太郎が6回6安打無失点の好投で今季2勝目を挙げた。「全体的にはまとまって投げられたかなと思います。四球を2個出しましたが、先制点も取っていただきましたし、落ち着いて投げることができました」。初回に岩田の二塁打にサンタナへの四球で1死一、二塁とするも、茂木を二ゴロ、内山を空振り三振に仕留めてピンチを脱出。6回2死一、二塁でも古賀