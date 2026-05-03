【明治安田J1百年構想リーグ】東京ヴェルディ 1−0 柏レイソル（5月3日／味の素スタジアム）【映像】レイトチャージ？際どい接触シーン東京ヴェルディに所属するFW染野唯月への警告が物議を醸している。城福浩監督も不満を示したシーンにファンたちが反応した。東京Vは5月3日、明治安田J1百年構想リーグ第14節で柏レイソルと対戦。0ー0で迎えた73分に問題のシーンが起きた。東京VのDF宮原和也が自陣からロングボールを蹴り込