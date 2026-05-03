巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が3日、パーソナリティーを務めるTOKYOFM「SGCpresents長野久義ElDorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。今後実現するかもしれない番組への初ゲストについて語った。1月の番組開始当初から進行役を務めている元日本テレビアナウンサーで実業家の佐藤義朗氏（40）が本業に関わる米国出張に行ってきたことを報告。行き先