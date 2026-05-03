アジア開発銀行の年次総会に合わせて記者会見する神田真人総裁＝3日、ウズベキスタン・サマルカンド（共同）【サマルカンド共同】アジア開発銀行（ADB）の神田真人総裁は3日、ウズベキスタン・サマルカンドでのADBの年次総会に合わせ記者会見した。中東情勢悪化に関連し、アジア各国で石油の供給不安が起きていることを念頭に「過度な依存がもたらす代償を露呈させた」とした。「アジア太平洋地域は中東情勢の悪化の影響を最も