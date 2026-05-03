「ヤクルト２−１２ＤｅＮＡ」（３日、神宮球場）ＤｅＮＡは今季最多２２安打を放って、１２得点を奪って快勝し、開幕からの対ヤクルト戦の連敗を「７」で止めた。三回に３番・佐野、４番・宮崎の連続適時打で２点を先制。五回には宮崎が左翼席へ２号ソロを放った。七回も佐野、宮崎の連続適時打で２点を追加した。宮崎は八回２死一塁でも中前打を放って５安打３打点。今季のヤクルト戦は、この試合までセ・リーグの５球団